Троих моряков спасли благодаря огромной надписи на песке

Гуам, 4 августа. История с исчезновением троих человек в районе островов Микронезии завершилась благополучно. Спасение людей сравнимо с сюжетом кино — их заметили с воздуха благодаря огромной надписи SOS.

Люди пропали три дня назад, отправившись на 7-метровой лодке, намереваясь проплыть 43 километра до атолла Пулап. Во время путешествия судно сбилось с курса, к тому же закончилось топливо.

В спасательной операции участвовала авиация с подконтрольного США острова Гуам, помощь оказали спасатели из Австралии.

Пролетая над обширной зоной поисков на вертолете, австралийские спасатели увидели на одном из остров огромную надпись SOS. Моряки оказались в 190 километрах от того места, откуда начали свой путь. Людям дали воду и еду, а чуть позже их эвакуировали на патрульном катере, сообщает Associated Press.