Юшков объяснил, как Германия хочет обойти американские санкции против СП-2

Германии было бы выгодно, если бы формулировки новых американских санкций против газопровода «Северный поток – 2» повторяли предыдущие, поскольку те касались только этапов строительства. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, в котором тот выразил надежду, что США не введут санкции в отношении участников проекта газопровода, несмотря на все угрозы. Отмечается, что Берлин делает ставку на переговоры по этому вопросу.

«Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации [ситуации вокруг «Северного потока — 2»]», — сказал немецкий чиновник.

По словам Альтмайера, причин для принятия Вашингтоном ограничительных мер против участников проекта нет. В частности, транзит газа через Украину обеспечен, а на севере Германии строятся терминалы для приема СПГ из США с целью диверсифицировать поставки топлива.

«В остальном я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут придерживаться норм международного права», — заявил глава Минэнерго ФРГ.

В беседе с ФАН нефтегазовый аналитик Игорь Юшков объяснил, что разговор о санкциях против «Северного потока – 2» в США неслучайный. Он указывает, что сейчас в стране наблюдается очень сильный накал предвыборной борьбы.

«Антироссийская риторика — это один из ключевых принципов в рамках президентской кампании США. Немцы оперируют тем, что США рациональны в своих действиях. Требования, которые американские власти предъявляли к участникам «Северного потока — 2», чтобы не вводить санкции, уже выполнены. Но мы видим, что избирательная кампания — это всегда не рациональная история. Наоборот, там конкурируют несколько центров силы по тому, кто быстрее введет эти санкции. Вопрос лишь состоит в конечных формулировках, на что Берлин давит. Они должны быть таковы, чтобы повторяли предыдущие санкции 2019 года. Тогда все ограничительные меры касались только этапов строительства газопровода, но они не затрагивали его ввод в эксплуатацию и инвестиций в проект. «Газпром флот» и другие участники строительства уже давно находятся под санкциями», — пояснил Юшков.

В случае принятия санкций участники проекта вполне могут подавать в суд на США. Юшков подчеркивает, что уже были прецеденты, когда ограничительные меры оспаривали. Так, нефтяная компания ExxonMobil выиграла суд против Минфина США по поводу сделки с «Роснефтью» в 2014 году, когда компании якобы нарушили санкционный режим. Сам договор между компаниями заключать было можно, но в нем была подпись главы «Роснефти» Игоря Сечина, находившегося в черном списке США.

«ExxonMobil оспорила этот штраф, потому что доказала, что подписывала договор с российской компанией, а не лично с Сечиным. В текущей ситуации участники проекта «Северный поток — 2» могут тоже оспорить санкции и возможные штрафы, потому что непонятно, почему их нужно вводить. Инвестиции в строительство газопровода были сделано до введения ограничений», — указал собеседник ФАН.

Тем не менее сложная ситуация возникает из-за того, что американцы будут считать продолжение «Северного потока — 2» на территории Германии частью всего проекта.

«Но ту нитку еще не ввели в строй. Получается, что ее нужно замораживать, но это очень трудно сделать, поскольку она делается по европейским законам. Германия стоит перед выбором: либо соблюдать свои законы, либо выполнять требования США. Ситуация получается патовая», — резюмировал Юшков.

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на «Газпром» штраф в размере 213 млн злотых (или 50 млн евро). В качестве причины Варшава указала «отказ сотрудничать по делу о СП-2» (под ним подразумевается расследование финансирования строительства трубопровода без согласия директора UOKiK).

В «Газпроме» заявили, что данные, которые запрашивала польская сторона, не имели отношения к антимонопольному расследованию по газопроводу. Поэтому российская компания попросила UOKiK в ответ обосновать правомерность запроса этой информации, однако польский регулятор его не предоставил.