Психолог дала совет родителям, как общаться с поколением «зумеров»

Проблема детско-родительских взаимоотношений во все времена стояла остро. Каждое новое поколение детей имеет свои характерологические особенности. И так как следующее поколение растет и развивается в иных условиях, отличных от тех, в которых росли и развивались их родители или бабушки, то и понять интересы друг друга становится очень трудно. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала педагог, психолог Александра Кондрахина.

Теория поколений

В 1991 году была разработана теория поколений писателем Уильямом Штраусом и популяризатором науки Нилом Хау в США. Она была придумана для того, чтобы разделить жителей США на несколько поколений. Данную теорию ученые попытались переложить и на реалии российского населения.

Так, например, выделяют поколение «бумеров» (по Штраусу-Хау). Это поколение, рожденных людей в период с 1943–1960 годы. На данный период как раз пришелся демографический рост, так называемый бэби-бум. Основными чертами данного поколения были коллективизм, консерватизм, командный дух, культ молодости и полное отсутствие информационных технологий, гаджетов. Даже телевизор был не в каждой семье, а количество программ достигало не больше двух, и вещание было не круглосуточным. Это поколение много читало, училось и работало. Все делали вместе.

«К «зумерам» (zoomers. — Прим. ФАН) относится самое молодое поколение родившихся после 2003–2004 годов. Это поколение с малых лет является активным пользователем всевозможных достижений в мире высоких технологий. Они быстрее и лучше разбираются в технике, гаджетах и сенсорных телефонах. Первой игрушкой для таких детей стал планшет. Соответственно, появилось много новых профессий, благодаря которым можно снимать фильмы или записывать музыку со спецэффектами, чего не было у поколения бумеров. Старшее поколение оценивает происходящее с позиции своего прошлого опыта и условий жизни, не осознавая и не принимая во внимание изменившийся мир», — пояснила Кондрахина.

Конфликт поколений

По мнению психолога, многие родители называют своих детей «тупыми» и «ленивыми», считая, что это поколение ничем не занимается. Но ведь дети «учатся тому, что видят у себя в дому».

«Что значит «ничем не занимается»? Если мы говорим о том, что современное поколение детей привыкло жить на всем готовеньком, палец о палец не ударят, чтобы что-то сделать самому, это вина не только детей. Ведь такими действительно вырастили их родители. Из-за сумасшедшей скорости жизни, из-за разных темпераментов родители не создают условия для развития интереса, мотивации своего ребенка, являются нетерпеливыми по отношению к нему. Они не дожидаются, пока ребенок сам подойдет или что-то сделает, опережают его, делают за него. Тем самым отбивая охоту вообще что-то делать самостоятельно», — пояснила Кондрахина.

Если говорить о вкусах детей относительно фильмов, музыки и игр, то по мнению психолога, все зависит от того, какие именно фильмы смотрит ребенок, в какие именно игры играет. И если родитель не интересуется этим вопросом, пускает все на самотек, не обсуждает просмотренную киноленту со своим чадом, то и вкус формируется своеобразный. Дети уходят в игру или в фильм, так как мы сами становимся не интересными детям.

«В моем окружении много семей, где родители играют в настольные игры, проводят много времени на воздухе, а просмотренные фильмы обсуждают. И в этих семьях не возникают конфликты. Мы взрослые забываем о том, что ребенок — это отдельный человечек. Он не обязан быть похожим ни на папу, ни на маму. Его задача пройти свою путь, жить своей жизнью, а не проживать ее за своих родителей. Когда родители осознают этот факт, то и уважение к нему и его интересам будет», — добавила Кондрахина.

По ее словам, конфликт поколений решается просто — родителю необходимо быть путеводной звездой, направлять ребенка в нужное для его развития направление, со временем становясь ему другом, поддерживать его. Советовать необходимо только тогда, когда у ребенка возникнет в этом необходимость.

«И тогда он обратится к вам», — заключила Кондрахина.

Ранее Кондрахина назвала одну из главных ошибок при воспитании мальчиков. Воспитывая мальчиков, некоторые родители запрещают ребенку плакать, чувствовать печаль, грусть (известное выражение: «мальчики не плачут» или «что ты нюни распустил»).