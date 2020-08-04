Эксперт уверен, что Польше придется смириться с «Северным потоком – 2»

Москва, 4 августа. Польское руководство демонстрирует незрелый подход, протестуя против строительства «Северного потока — 2». Такую точку зрения озвучил глава центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

По мнению эксперта, Варшава не выросла из «подросткового возраста мировой политики», руководствуясь принципом «нравится — не нравится».

«Россия не зависит от того, нравится она или нет какой-либо стране. Может быть, самой России тоже не нравится, что Польша пытается превратить себя в газораспределительный хаб для американского СПГ, но Россия не заявляет об этом», — заявил эксперт в интервью радио Sputnik.

Как он утверждает, в Москве прекрасно понимают, что каждая страна имеет свои национальные интересы, и строительство «Северного потока — 2» совпадает с нуждами Германии.

«Германия является локомотивом экономики ЕС, и она заинтересована, исходя из экономических соображений, в «Северном потоке — 2». Поэтому Польше придется смириться, и свое «нравится — не нравится» попридержать при себе. Тем более что польская власть говорит то, что пишется американским сценаристом», — добавил Попов.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, проложенных по дну Балтийского моря от России к Германии. Мощность объекта составит 55 млрд кубометров газа в год.