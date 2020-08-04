Японцы открыли способ определить тяжесть заболевания при COVID-19

Токио, 4 августа. Исследователи из Японии заявили об открытии способа, который позволит выяснить, будет ли зараженный болеть коронавирусом в тяжелой форме. Для этого достаточно анализа мочи.

Эксперты подчеркнули, что концентрация белков L-FABP, которые являются маркерами повреждения почек и содержатся в моче при низком содержании кислорода, связана с изменением симптомов у зараженных коронавирусом. Речь идет о тех, кто болел сначала в легкой форме.

Специалисты работали с группой из 41 зараженного коронавирусом. У 13 волонтеров уровень концентрации этих белков оказался повышенным. Спустя неделю после заражения их самочувствие серьезно ухудшилось. Оставшиеся, в моче которых концентрация была нормальной, чувствовали себя удовлетворительно. Исследователи подчеркнули, что у них не зафиксировано осложнений, сообщил японский канал NHK.

Добавим, что в России уже с осени начнется производство вакцины против коронавируса. Российские звезды шоу-бизнеса выразили готовность пройти вакцинацию. Они подчеркивали, что это действительно необходимо.