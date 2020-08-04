Лукашенко заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии

Минск, 4 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником республики, кто бы ни был у власти в обеих странах. Такое заявление глава государства сделал в послании народу и парламенту.

Белорусский лидер считает, что российская сторона поменяла братские отношения с Минском на партнерские. Россия, по мнению Лукашенко, сделала это «напрасно».

При этом глава Белоруссии отметил, что Москва всегда будет для Минска ближайшим союзником.