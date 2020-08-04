Москва, 4 августа. Популярная певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом звезда сообщила сама на странице в Instagram.

«Ну что, пришли, наконец, наши анализы. У меня подтвердился COVID c третьего раза, господа!» — написала Дакота.

В подтверждение певица выложила снимок с результатами теста.

Исполнительница отметила, что до этого коронавирус у нее не обнаружили ни по крови, ни с помощью КТ. При этом Дакота сообщила, что внутреннее чутье заставило ее сидеть дома и сдать третий анализ, иначе певица могла бы заразить кого-то еще.

«Волосы дыбом… Короче, не подвела чуйка. Коронавирус собственной персоной», — подчеркнула певица.

По словам звезды, она чувствует себя довольно сносно. Дискомфорт Дакоте доставляют полное отсутствие обоняния и ломота в теле. Также певица рассказала, что у остальных членов ее семьи коронавирус не выявили, однако они все равно продолжат сидеть дома. Дакота пообещала подписчикам, что будет держать их в курсе дальнейших событий.

Отметим, что Рита Дакота — далеко не первая представительница шоу-бизнеса, у которой обнаружили коронавирус. Так, ранее COVID-19 заболели блогер и телеведущая Настя Ивлеева и ее супруг рэпер Элджей, напоминает РИАМО. Как рассказала Ивлеева, у ее мужа болезнь начиналась как обычная простуда, однако затем рэп-исполнитель перестал чувствовать вкус. У самой Ивлеевой первыми симптомами стали насморк, слабость и головные боли.