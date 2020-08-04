Продолжительность рабочего дня увеличилась на фоне пандемии

Вашингтон, 4 августа. Пандемия коронавируса вынудила работодателей переводить сотрудников на удаленный режим деятельности. По данным американского издания Bloomberg, это привело к увеличению продолжительности рабочего дня.

Специалисты из Национального бюро экономических исследований проанализировали в период пандемии работу почти 20 тысяч компаний, расположенных в городах Израиля, ЕС и США. В ходе подсчетов эксперты пришли к выводу, что рабочий день стал длиннее почти на 49 минут. В основном, это касается европейских городов.

Аналитики обратили внимание на увеличение на 13% количества совещаний. Однако рабочие беседы стали короче.

Удаленный режим привел и к росту объема коммуникации посредством электронной почты — показатель увеличился почти в полтора раза.

Отметим, что в самих компаниях ведутся исследования для того, чтобы установить, насколько продуктивным является удаленный формат, будет ли такая практика востребована в будущем.