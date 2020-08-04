Сафонов отказывается играть с Хаматовой в «Современнике»

Москва, 4 августа. Актер Кирилл Сафонов отказывается играть с народной артисткой Чулпан Хаматовой в спектакле «Современника» «Двое на качелях», сообщил один из актеров театра. В московском театре грядет новый скандал.

Скандал вокруг «Современника» разгорелся пару дней назад. Один из ведущих артистов Сергей Гармаш написал открытое письмо, в котором сообщил об уходе из «Современника», в котором работал с 1984 года. Артист отметил, что его уход связан с политикой нового руководства театра, пишет «Царьград».

Источники Kp.ru сообщили, что труппа заняла выжидательную позицию, но настроение в легендарном театре аховое.

Уже близится начало сезона, а из репертуара театра может неожиданно исчезнуть сразу несколько спектаклей. Виктор Рыжаков, занявший после ухода из жизни Галины Волчек должность художественного руководителя, убрал один спектакль из репертуара — «Шагает солнце по бульварам». Постановка была посвящена памяти основателей театра, «шестидесятников». Но вот другие постановки, судя по всему, могут слететь сами. Михаил Ефремов — приглашенный артист — занят в трех спектаклях, но сейчас он проходит по делу о пьяном ДТП с летальным исходом и находится под домашним арестом, напомнил Infox.ru. Гармаш занят в пяти спектаклях, еще у артиста премьера в сентябре.

Более того, отказывается играть с Хаматовой Сафонов. Артистку, когда она была в «академическом отпуске», заменяла певица Кристина Орбакайте, но сейчас звезда находится в Штатах, и неизвестно, когда сможет вернуться на родину.