Эндокринолог рассказала, какие напитки вызывают ожирение

Москва, 4 августа. Напитки не меньше влияют на излишнюю массу тела, чем повседневные блюда. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Врач отметила, что квас, соки и газированные напитки накладывают свой отпечаток на состояние организма. Они содержат много сахара, поэтому оказывают значительную нагрузку на поджелудочную железу. Более того, лишний вес также является побочным эффектом этих продуктов.

Сладкие напитки рекомендуется заменить чаем, кофе и водой. При отсутствии каких-либо медицинских показаний на один килограмм тела будет достаточно 30 миллилитров жидкости. Также Иванникова советует добавлять в воду огурец, мяту или лимон, пишет Kp.ru.

Наилучшим средством для похудения, по ее словам, является ежедневная ходьба, поскольку это не требует консультаций со специалистами. Чтобы эффект был очевиден, ходить необходимо не менее 45-50 минут.

При желании же заняться фитнессом и силовыми тренировками, следует обратиться к медику.

«Лучше один раз сходить к врачу и убедиться, что у вас все хорошо, чем потом лечить травмы коленных суставов и позвоночника», — пояснила Иванникова.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, что ожирение представляет собой заболевание, а люди, склонные к нему, набирают вес даже при соблюдении диеты, передает RT.