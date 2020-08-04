Видео с «поющей» собакой из Индии покорило Сеть

Мумбаи, 4 августа. Писатель и комик из индийского города Мумбаи Рохит Наир поделился через соцсети записью того, как он поет вместе со своей собакой Зои. Благодаря публикации он и его питомец прославились на всю страну.

Видео, по данным NDTV, стало вирусным среди пользователей Facebook — его посмотрели более 1,6 млн человек.

«Raag bhaokaar. Featuring Zoe», — так прокомментировал свой «дуэт» с собакой индийский комик.

Ролик получил сотни «лайков» и хвалебных комментариев. Люди сочли видео очень забавным. Причем, кто-то был в восторге от голоса животного. По мнению одной из пользовательниц Instagram, собака поет даже лучше, чем ее хозяин. Фолловеры признавались в симпатии собаке, подчеркивая, насколько она талантлива. Некоторые интересовались, какой породы столь умный пес.

Один из подписчиков подчеркнул, что данное видео было самым веселым, что он видел за день. Другой отметил, что даже не знает, сколько раз пересмотрел видео, но все равно смеется.

По мнению еще нескольких человек, собака вполне может победить на музыкальном конкурсе.