Донецк, 4 августа. Нарушения перемирия со стороны военизированных формирований, подконтрольных Киеву, неоднократно фиксировались за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике. Однако прояснить ситуацию на уровне представителей ДНР и Украины в Совместном центре координации и контроля (СЦКК) не получилось из-за неработающих телефонов, которые ранее предоставила украинская сторона. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал общественный деятель ДНР, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский.

«За истекшие сутки было зафиксировано несколько эпизодов открытия огня со стороны украинских позиций из гранатометов и стрелкового вооружения в районе населенных пунктов Доломитное, Зайцево, Новолуганское, Старогнатовка, Новоласпа», — сообщил он.

По словам собеседника ФАН, несмотря на то, что речь идет о грубейших нарушениях условия перемирия, вступившего в силу с 27 июля, представители ДНР в СЦКК не смогли обсудить ситуацию со своими украинскими коллегами.

«Примечательно, что «обратная связь», которую предоставила украинская сторона для урегулирования подобных инцидентов на уровне СЦКК, оказалась не работающей — предоставленные номера просто не отвечали», — констатировал Ходаковский.

Он также обратил внимание на то, что ДНР потребовала реакции Украины на действия нарушителей, как это обговаривалось в Минске на заседании переговорной группы.

«Но Украина отказывается признавать факт нарушения перемирия и, соответственно, привлекать к ответственности никого не собирается», — подчеркнул он.

Конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс. Сейчас большое количество людей, ставших беженцами в результате этой войны, находятся в России. Некоторые предпочли выехать на территорию Украины.

Согласно решению Минской контактной группы, с полуночи 27 июля 2020 года стороны конфликта в Новороссии обязаны соблюдать режим полной тишины, распространяющийся в том числе на стрелковое оружие, а также действия разведгрупп и использование БПЛА.

Командование Донецкой и Луганской народных республик строго запретило защитникам Донбасса открывать огонь. Такие же приказы получили украинские военные. Несмотря на это, ВСУ регулярно нарушают взятые на себя обязательства.

Так, ранее обстрелам подверглась территория Донецкой Народной Республики. Кроме того, ВСУ регулярно проводят аэроразведку в ДНР и ЛНР, что также запрещено условиями перемирия. Кроме того, украинская сторона активно ведет работы по обустройству позиций, что также запрещено условиями действующего перемирия.

Между тем, ОБСЕ игнорирует многочисленные нарушения со стороны ВСУ.