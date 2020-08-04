Польский народ хорошо относится и к России, и к русским — однако этого нельзя сказать о его правительстве, проводящем крайне русофобскую политику. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так собеседник ФАН прокомментировал сообщение польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Варшаве не нравятся российские проекты вроде «Северного потока — 2». В частности, реализация СП-2, по его мнению, приведет к тому, что деньги от прибыли с газопровода будут спонсировать «милитаристские устремления России». Кроме того, от поставок «голубого топлива» в Европу окажется отрезана Украина, с которой Москва отныне якобы сможет делать «все, что угодно».

«Что же, действительно, Российская Федерация и ее партнеры в Западной Европе (в первую очередь, Германия и Австрия), которым, собственно, и предназначаются основные объемы перекачиваемого газа, предпочитают использовать газопровод, идущий по дну Балтийского моря, поскольку тот защищает их от политических потрясений на Украине и (чего уж греха таить!) в самой Польше», — заметил Корнилов.

Политолог добавил, что «западные европейцы» уже не раз становились заложниками «газовой неразберихи» и торгов, которые вел с «Газпромом» Киев, пытаясь шантажами и угрозами выбить себе очередную скидку.

«Так что неудивительно, что Европа хочет себе дополнительной подстраховки, — отметил эксперт. — При этом мы видели, что и Россия, и Германия заверяют Украину, что определенный транзит через ее территорию будет сохранен — однако никто не дает гарантий, что сохранится само украинское государство».

По словам собеседника ФАН, Варшава понимает, что если основные газовые потоки двинутся в обход Украины и самой Польши, то ей с Киевом придется понести некоторые конкурентные потери, поскольку немецкий бизнес сможет получать гораздо более дешевые энергоресурсы из России, нежели сейчас, когда он фактически вынужден кормить украинцев и поляков.

Корнилова немало удивило заявление Моравецкого о том, что деньги, вырученные Москвой от контрактов по СП-2, пойдут на изготовление российского оружия.

«А разве сами поляки, покупая у нас газ, не делают то же самое? — спросил он. — Или они таким образом спонсировали наши дороги и объекты культуры? Может быть, Варшава ставила Москве обязательные условия использования полученных от нее денег? «Только на строительство трассы Краснодар-Симферополь!» — так, что ли?»

Политолог назвал дискурс Моравецкого «разговорами в пользу бедных» — россияне все равно будут совершенствовать свое оружие и усиливать военно-промышленный комплекс вне зависимости от того, из каких именно источников будут получены деньги на реализацию этих целей: с «Северного потока», «Южного потока» или просто с налогов.