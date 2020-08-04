Российские семьи получат пособие для сбора детей в школу

Москва, 4 августа. Новые выплаты скоро появятся в России и станут финансовым подспорьем для сбора ребенка в школу. Пособие для приобретения школьных принадлежностей предложили ввести в Минтруде РФ.

Ранее стало известно, что грядущий учебный год в российских школах начнется в штатном режиме. Таким образом, родители вновь столкнутся с необходимостью собирать своих детей в школы, при этом на данные нужды приходится откладывать значительные средства.

Исходя из этого, в минтруде инициировали выплату нового пособия. Однако на финансовую помощь могут рассчитывать не все семьи, а только некоторые.

В министерстве пояснили, что средства будут направлены на поддержку семей, находящихся в затруднительном финансовом положении. В эту категорию войдут малоимущие семьи и те, в которых хотя бы один родитель остался без работы.

По данным ведомства, в России уже действуют аналогичные программы поддержки граждан, но они не предполагают выделения средств на покупку одежды и канцелярских товаров для школьников.

Пока проект пособия еще находится в разработке, поэтому более точные условия его получения станут известны позднее.

Ранее стало известно, что власти решили упростить процедуру оформления выплат на детей от трех до семи лет. Теперь россиянам не придется предоставлять сведения об алиментах, передает «Царьград».