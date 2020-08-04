Раскол среди верующих на Украине усиливается

На Украине зреет новый раскол. Созданная при Порошенко Святейшая церковь не объединила верующих и, как выяснил автор Telegram-канала Брюссельский стукач, остается главной причиной религиозных споров.

На Украине отметили 1032-ю годовщину Крещения Руси. Праздник прошел без традиционных религиозных атрибутов в этот день. От крестных ходов и массовых шествий отказались в связи с коронавирусом. Такое решение приняли в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (далее — УПЦ МП), а также Православной церкви Украины (далее — ПЦУ, или Святейшая церковь Украины, СЦУ), созданной при Петре Порошенко в 2019 году.

День Крещения Киевской Руси — Украины

Так звучит официальное название праздника. Он имеет государственный статус и утвержден указом Виктора Ющенко 25 июля 2008 года во время его президентства. Праздник отмечается ежегодно в честь событий 988 года, когда князь киевский Владимир Святославович не только принял христианство по греческим обрядам, но и сделал его государственной религией.

Если верить древнейшей русской летописи — «Повести временных лет», — после принятия православной веры воинственный и жесткий правитель Владимир превратился в смиренного и кроткого человека, свято почитающего Бога и свой народ.

В последние годы на Украине 28 июля проводились крестные ходы. Как правило, местом для многотысячных шествий являлся парк «Владимирская горка», где находится один из неофициальных символов Киева — старейший монумент Владимиру Великому. Еще в прошлом году здесь собиралось 300 тысяч верующих УПЦ МП. В 2018 году таких паломников насчитывалось порядка четверти миллиона.

Объединительная церковь Украины

Как ни странно, в ПЦУ аналогичную статистику не ведут либо по каким-то причинам скрывают.

Вместо этого публикуются любопытные исследования. Одно из последних свидетельствует, что Святейшая церковь во главе с Епифанием пользуется большей популярностью среди прихожан, нежели русская церковь под руководством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В конце июня Киевским международным институтом социологии (далее — КМИС) обнародованы результаты как раз такого опроса. Респондентам предлагалось выбрать предстоятеля Объединенной церкви в случае слияния УПЦ МП и ПЦУ в одну структуру. Итоги свели в несколько таблиц, согласно которым уверенную победу одержал митрополит Киевский и всея Руси Епифаний (в миру Сергей Думенко). Именно его видят главным духовным наставником большинство опрошенных. Глава УПЦ МП Онуфрий довольствовался вторым местом.

Возможно ли такое объединение в реальности и зачем вообще понадобился соцопрос на данную тему? Есть все основания полагать, что сотрудников КМИСа вовсе не интересовало мнение населения относительно популярности высокопоставленных священнослужителей. Задумка заключалась в распространении самой идеи среди населения, а также убеждении людей в ее реальности и правдоподобности. Для пущего эффекта показали высокую популярность предстоятеля Святейшей церкви.

Между тем необходимо отметить, что, хотя социологический трюк своего рода и провокация, и ложь одновременно, сама идея «объединения» не является каким-то новаторством. Под этим лозунгом в стране уже неоднократно реализовывались различные реформаторские решения, в том числе в области религии. Вспомните, как в декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко организовал Объединительный собор в Киеве. Затем последовало образование Святейшей ПЦУ со всеми вытекающими последствиями.

«Объединение» путем «разъединения»

А последствия вот какие. Церковный мир не наступил. На смену автокефальной эйфории пришло понимание суровой действительности: подавляющее большинство верующих не приняли новую независимую структуру, сохранив верность Московскому патриархату. Тогда от слов убеждения перешли к решительным действиям, пытаясь решить вопрос с помощью силы.

На Украине до сих пор продолжаются случаи нападения сторонников СЦУ на священнослужителей и прихожан УПЦ МП. В канун празднования Дня Крещения Руси предпринята попытка захватить православный храм в селе Новоживотове Винницкой области. Неизвестные срезали замки Свято-Покровского храма и проникли на его территорию во время церковной службы.

«Настоятель храма и 50-60 прихожан УПЦ начали служить акафист и литургию. Во двор храма пришли сторонники ПЦУ и поставили прямо перед верующими палатку, начали молиться. Прибыла полиция. Перед Таинством Причащения активисты раскольничьей структуры ринулись к дверям и зашли в храм. Полиция стояла сбоку, смотрела и ничего не делала», — рассказал благочинный Оратовского района Винницкой области протоиерей Дмитрий Цмокало.

Аналогичные случаи происходят в Одесской, Сумской, Черниговской и других областях.

ПЦУ как единой организации не существует

Рейдерских захватов государственные чиновники и священнослужители ПЦУ предпочитают не замечать. Вместо этого митрополит Киевский Епифаний рассуждает о «жизни по закону Божьему, росту в добродетелях и построению государства своей на основе правды и любви к ближним».

Одновременно с этим в открытых источниках можно встретить сообщения «о тесном» сотрудничестве русской церкви на Украине с Кремлем, в связи с чем она является «ключевым источником российского влияния» на местное население. Такой точки зрения придерживаются украинские эксперты американского аналитического центра «Атлантический совет», состоящего при блоке НАТО.

Сегодня Украинская православная церковь продолжает нервировать представителей патриотического сообщества как наибольшая религиозная структура в стране. Она имеет более 12 тысяч приходов, почти 5 тысяч монашествующих, 99 епископов и 12,5 тысячи священников.

Неудивительно, что противниками Онуфрия предпринимаются попытки по ослаблению своего конкурента. Но интересно другое. В Святейшей церкви до сих пор не могут назвать численность своих епархий. Даже примерной статистики нет.

Известный религиовед Николай Митрохин, который занимается вопросами религии на протяжении 20 лет, провел собственное исследование, изучив число верующих в храмах ПЦУ и УПЦ в Киеве. Вот что он говорит.

«В рассчитанном на 500 человек храме «митрополита» ПЦУ Александра на ранней литургии причащалось лишь 15 человек, а в часовне на территории Национальной академии СБУ богослужение посетил всего один человек, и это при наличии рядом огромных домов и жилого комплекса, а также общаги академии. Два храма ПЦУ на Теремках обслуживают компактный массив минимум тысяч на 20 населения, но суммарно там было 280 человек (три литургии)».

По его мнению, Православной церкви Украины как единой организации не существует.

«Есть приходы, покинувшие Русскую православную церковь. Есть епархиальные управления, которые делают вид, что ими управляют. А на самом деле не знающие их общей численности. Есть митрополит в Киеве, который молотит языком перед корреспондентами и делает вид, что кого-то представляет. А ПЦУ — нет».

Внутрицерковная борьба

На этом фоне особенно четко обнажились конфликты, свидетельствующие о неприятии церкви Епифания в украинском обществе. Созданная Константинополем структура противостоит не только Московскому патриархату. Очередной раскол инициировал еще небезызвестный Филарет после получения ПЦУ томоса в январе 2019 года. Девяностолетний священник, в миру Михаил Денисенко, бывший глава УПЦ Киевского патриархата, упраздненной после появления новой поместной церкви, приступил к возрождению своего детища.

Межконфессийный скандал между Епифанием и Филаретом усугубляется еще одной проблемой. А именно уходом прихожан Украинской автокефальной православной церкви (далее — УАПЦ), ранее активно присоединявшихся к ПЦУ.

В итоге «великое объединение» двух неканонических структур — УПЦ КП и УАПЦ — в Православную церковь Украины в 2019 году сейчас постепенно превращается в разъединение. И «филаретовцы», и «автокефалы» в спешке покидают учрежденную Константинополем структуру.

Но и это еще не все. В условиях предательства единомышленников участились претензии к самому Епифанию-Думенко. В стане раскольников заговорили о смене предстоятеля ПЦУ. Ему на смену прочат Симеона Шостацкого — бывшего винницкого митрополита, известного своими связями с Порошенко. За Шостацким в ПЦУ последовали только 17 подчиненных ему священников из более 300, несмотря на то, что руководил он епархией УПЦ более 10 лет.

В заключение необходимо отметить уязвимость проекта под названием «Святейшая церковь Украины». Какими бы идеями ни руководствовались политики и религиозные сановники при ее образовании, цели своей, а именно «объединения» они так и не достигли. Как ни странно, здесь обошлось без «враждебного» Московского патриархата или «агентов Кремля». Разобщенные священники продолжают делить между собой сферы влияния, а заодно и украинских верующих.

В это время Православная церковь фактически существует только на бумаге, оставаясь мертворожденной и никому не нужной структурой, что полностью оправдывает библейскую истину «Кесарю — кесарево, а Богу — богово», то есть каждому свое — по заслугам.

А для полноты воздаяния по заслугам осталось только выяснить, сколько денег было потрачено на эту и другие аферы.