Главред «Грамоты.ру» отверг упрощение русского языка для отдельных групп

Движение Black lives matter в США неожиданно распространилось среди лингвистов: отделение английского языка крупнейшего вуза Нью-Джерси — Ратгерского университета — объявил о смене методики преподавания английской грамматики с послаблениями для мультиязычных и «нестандартно-английских» языковых сообществ. Проще говоря, он намерен простить неграмотную английскую речь мигрантам и «небелым американцам».

Стоит ли ожидать подобных споров на территории России и готовы ли мы прощать за неправильное ударение в слове «звонит» — подробнее в материале Федерального агентства новостей.

США: найди расиста

Новая тенденция на волне антирасистского движения родилась в отделении английского языка Ратгерского университета. Глава отделения Ребекка Валковиц заявила, что отныне преподаватели не будут настаивать на строгом соблюдении норм правописания, чтобы не ставить в неудобное положение некоторых студентов с «отличным от академического стандарта фоновым знанием английского».

Слишком строгое следование нормам грамматики в университете объявили «скрытой формой расизма» и ввели в педагогику понятие «критической грамматики», которое позволяет менее строго соблюдать грамматические правила, особенно на письме. По мнению Валковиц, это поощрит студентов развивать критическое восприятие возможностей английского языка и усиливать его выразительность вместо «предвзятого следования прописанным ударениям и знакам препинания, а также грамматическим деталям».

В адрес Ратгерского университета, однако, сразу же полетели копья обвинений в… расизме. Некоторые активисты BLM рассудили, что подобным заявлением лингвисты пропагандируют расистскую идею: якобы небелые студенты попросту не способны качественно выучить традиционный английский язык.

«Я давно уже понял: те, кто называют себя «антирасистами», — часто самые отъявленные расисты во всей стране», — прокомментировал инициативу лингвистов активист Леонидас Джонсон.

Русские ошибок не простят

В России тоже случаются скандалы на фоне изменений орфоэпических и грамматических норм русского языка. Так, в 2009 году новые словари и соответствующий приказ Минобрнауки ввели в язык нормы, которые сразу выявили в стране «граммар наци».

Слово «кофе» официально получило разрешение на средний род, в слове «договор» разрешили ударение на первый слог, а «брачующиеся» превратились в «брачащихся». Нововведения были сочтены издевательством над русским языком, но сегодня они — уже устоявшаяся норма, которую можно проверить по официальным словарям.

Главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов считает, что в России американский тренд на послабление в языке невозможен: русские слишком строги к языковым нормам и не готовы прощать пренебрежительное отношение к своему языку.

«Наше общество по отношению к языку святее папы римского, — рассказал Пахомов в разговоре с ФАН. — Носителям языка часто кажется, что языковые нормы должны быть более жесткими, чем те, которые есть. Общество требует более жесткой нормы: жестких грамматических и орфографических правил».

Часто люди не желают прислушиваться к лингвистам, которые говорят о том, что язык не так устроен: в нем не все так однозначно, как хотелось бы носителям, добавил эксперт.

«Язык меняется, он живой, он реагирует на изменения времени, — констатировал собеседник ФАН. — То, что вчера было нормой, завтра может стать ошибкой, и наоборот».

В живом языке возможны варианты двух правильных ударений, но общество с этим не всегда соглашается, привел пример лингвист.

«На нашей почве совершенно точно не могут иметь успеха идеи о том, чтобы какой-то группе населения, выделенной по определенному признаку, сделать поблажку и предложить упрощенный вариант русского языка, где от них не требуется владение строгой литературной нормой», — отметил языковед.

Более того, утверждает Пахомов, носители русского языка столь строги, что даже ругаются из-за отклонения от канона, с удовольствием находят друг у друга ошибки и ожидают от всех, кто говорит на русском, жесткого владения образцовой литературной нормой.

Диалект против нормы

Столь суровое отношение к русскому языку в прошлом веке чуть не лишило его диалектов, рассказал собеседник ФАН.

«Разумеется, мы различаем литературный язык и диалекты, говоры, — объяснил главред портала «Грамота.ру». — Диалекты — это богатство русского языка: их изучают, берегут, лингвисты составляют диалектологические карты, атласы. Но, к сожалению, такое отношение было не всегда».

В 1920–30-е годы диалекты считались чем-то постыдным, с чем нужно бороться, что нужно искоренять, напомнил Пахомов.

«Из-за этого диалектные богатства русских говоров мы, к сожалению, потеряли, — продолжил эксперт. — Сегодня к диалектам другое отношение, и все же мы различаем: вот диалект, вот говор, а вот литературный язык, норма которого едина на всей территории нашей страны: от Калининграда до Владивостока».

Впрочем, лингвистический снобизм русских немного снижает свой градус в отношении к иностранцам, изучающим русский язык: им прощают акцент и отступления от литературной нормы.

«Мы понимаем, что язык наш сложный, его нормы непростые, и готовы потерпеть, — пояснил Владимир Пахомов. — Но мы ожидаем от иностранца, что он готов выучить русский язык во всей его полноте и сложности, особенно если он живет в России».

Что касается английского языка в России, то Министерство просвещения РФ в ближайшее время предложит школам пересмотреть методику его преподавания, чтобы педагогическое сообщество могло качественно подготовиться к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку в 2024–25 годах.

Напомним, что иностранный язык не войдет в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации российских школьников в 2022 году, как это планировалось федеральным законом, и останется в числе предметов для сдачи по выбору.