Коротченко: Действия США и Польши — это военно-политическая провокация

США и Польша завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве, в рамках которого на польской территории будет размещена дополнительно одна тысяча американских военнослужащих. Это подтвердил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

Вообще — это нарушение «Основополагающего акта Россия-НАТО», где Североатлантический альянс брал на себя обязательство не размещать существенные боевые силы на территории новых стран-членов НАТО. Соответственно одна тысяча человек — существенные силы. Поэтому в данном случае Вашингтон и Варшава нарушают акт Россия-НАТО.

Это во-первых.

Во-вторых, разумеется, никакой необходимости в размещении дополнительных сил на востоке Польши нет. Угроза с Востока — миф, на котором усиленно спекулируют эти две страны. Нужно понимать, что у России группировка войск на западных и северо-западных рубежах носит исключительно оборонительную конфигурацию. Любой военный аналитик может это подтвердить. Следственно, мы не планируем боевых действий против НАТО и в частности против Польши.

В данном случае действия американской и польских сторон иначе как военно-политической провокацией я назвать не могу. При этом каждая из сторон реализует ее в собственных интересах.

Варшава старается перетянуть на себя военные усилия США, стать хабом как для НАТО, так и для Соединенных Штатов и, разумеется, получить для себя максимальные политические и экономические дивиденды. Не заботясь при этом реально о своей безопасности.

А для Вашингтона, разумеется, выгодно наращивать группировку на российских границах для того, чтобы оказывать военно-политическое давление на нашу страну.

Я считаю, что США именно для этого затеяли историю с перебазированием своих сил из центра Европы поближе к нам. Ведь нас совершенно устраивало то, что американские военные стояли в Германии. Сейчас они стягиваются ближе к России. Это реальная угроза для нашей безопасности.

Может, конечно, кому-то покажется, что одна тысяча человек — это несущественные силы. Но все же делается постепенно, поэтапно. Польша уже закупает американское оружие, Польша уже предложила свою территорию для размещения американских военных баз, аэродромов, ракет с ядерными боеголовками, нацеленными на Россию. Создается необходимая инфраструктура для поддержания деятельности военных США. Поэтому переброска этой тысячи военных — лишь один из элементов усиления военного потенциала США непосредственно на границе с Россией.

Это очень опасно для нас, учитывая, что все последние учения НАТО отрабатывает как минимум сценарий захвата и оккупации Калининградской области, плюс — уничтожение сил нашего Балтийского флота. Добавьте к этому нанесение ударов, включая использование тактического ядерного оружия, по северо-западу России. Вот реальный сценарий.

Мы рассматриваем эти шаги Польши и США как недружественные, агрессивные действия по отношению к нашей стране.