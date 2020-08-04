Поклонники Лободы пошутили над «голым» фото певицы

Москва, 4 августа. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала новое эротичное фото в Instagram. Звезда практически полностью обнажилась для снимка на фоне шикарного пейзажа.
На фотографии Лобода сидит в белом кресле спиной к камере и смотрит вдаль. На первый взгляд кажется, что на певице вообще нет одежды, однако, присмотревшись, можно заметить небольшой кусочек ткани трусиков.
«Унесенная ветром», — написала певица под фото.
Как ни странно, столь откровенный снимок вызвал массу иронии со стороны подписчиков Лободы.
«Проветривается?» — в шутку спросил пользователь lash1minsk.
«Детка хочет Boom Boom?» — написала catmhk, процитировав недавно вышедший трек Лободы.
«Одежду унесло ветром?» — уточнила my_life_love_my.
«Светлана Сергеевна, вы красивые обои делаете кому-то», — прокомментировала kate_kot_.
Однако поклонники певицы, конечно же, не оставили ее без комплиментов.
«Хочу быть этим стулом», — признался teddy__daniels.
«Лучше той горой вдали. Она видит, но не расскажет», — ответила ему angelina.5023.
«Бедные мужики, ей богу! Какого им смотреть на такие фотки?» — написала одна из поклонниц певицы.
«Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото!» — прокомментировала chernezhkaofficial.
Ранее Лобода попросила поклонников оставить «самые едкие и токсичные» комментарии под ее новым клипом на песню Boom Boom. Певица пообещала деньги за самый злобный отзыв.