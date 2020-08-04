Шойгу сообщил о новых надбавках для военных

Москва, 4 августа. Более 45 тыс. российских военных начнут получать ежемесячную надбавку на среднюю сумму 23 тыс. рублей. Об этом на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр уточнил, что соответствующий приказ был подписал им 17 июля. Согласно документу, с 1 июля этого года надбавку будут получать отдельные категории военнослужащих. Речь идет о летчиках, моряках, военнослужащих Главного управления Генштаба и ракетных войск стратегического назначения.

«Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%; для солдат — 120%», — сказал он.

Шойгу также поручил командирам и начальникам обеспечить своевременное выполнение приказа о выплатах.

Напомним, в конце июня стало известно о повышении на 3% окладов для военных и служащих правоохранительных органов. Такое решение было принято в рамках госпрограммы социального обеспечения военнослужащих, на которую было выделено 113 млрд рублей. В 2021–2022 годы зарплаты будут повышены еще на 4%.

Кроме того, повышение выплат затронуло и военных пенсионеров. Так, на повышение военных пенсий в 2020–2022 годы, по данным Минфина, было заложено 603 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах на эти цели предполагается направить по 240,4 млрд рублей.