Когда возобновится авиасообщение с ЕС? Пока что там идет ужесточение карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому вряд ли стоит ожидать скорого разрешения этой ситуации.

Такие вопросы надо решать точечно, как, например, было с Турцией и Великобританией. Когда взаимный договор позволяет возобновлять авиасообщение.

Говоря об открытых границах, мы говорим, в первую очередь, о туристических визах и туристическом перемещении. Открытая граница — это граница, которую можно пересечь при наличии визы туриста с соответствующей целью. Либо между странами действует соглашение о безвизовом посещении — как, например, с Турцией.

А теперь возьмем, к примеру, Испанию — туда сейчас нельзя въехать по туристической визе, только по паспорту гражданина Евросоюза. Или, предположим, вы оказались на территории Германии с российским паспортом на руках — в этом случае вы можете сказать, что следуете домой, и таким образом покинуть страну.

Сейчас по различным визам можно посетить только те страны, с которыми подписаны соответствующие соглашения. Если мы говорим о Швейцарии, то с ней тоже все подписано, но с определенным ограничением: Швейцария начнет летать к нам один раз в неделю, и мы к ним тоже, соответственно, один раз. Теперь швейцарская сторона должна четко определить моменты этого первого полета. К примеру, они могут разрешить въезд только обладателям виз для деловых поездок. В таком случае, говорить можно будет о возобновлении авиасообщения исключительно для бизнес-целей, но никак не о туризме.

Раньше было иначе: когда были закрыты границы с Турцией, но страна была готова принять россиян, наши граждане могли попасть туда через Белоруссию. Но в какой-то момент в связи с этим усилился пограничный контроль на российско-белорусской границе.

Что касается самой Белоруссии, то она практически ни с кем не прекращала авиасообщение. Ее граждане могут вылететь почти во все принимающие страны. Но каждую машину с российскими номерами, следующую из России в Белоруссию, проверяют таможенники.

Теперь началась волна поездок в Турцию, в Хорватию, Сербию и другие страны, куда нам можно приехать. Тут дело вот в чем: все это время Белград был открыт, и те, кто хотел выехать, могли приехать в Белоруссию, а оттуда уехать туда, где нас готовы принять.

Евразийское экономическое сообщество раз в две недели меняет список этих стран. У них есть официальные сайты, где они оперативно публикуют информацию. Если говорить о полном восстановлении докарантинной ситуации, то я думаю, что туристический рынок вернется к своему нормальному состоянию к концу года.

И поэтому уже сейчас нужно активно вкладываться в развитие инфраструктуры внутри страны. Тогда и произойдет тот самый рост конкуренции, который способствует росту качества и снижению цены.

Пандемия оказала серьезное влияние на внутреннюю экономику — это факт. Но не будем забывать о том, что ситуация все-таки не линейная, ведь денег у людей стало гораздо меньше. Многие просто не смогут позволить себе поехать на отдых именно по этой причине, а вовсе не из-за сервиса.

Сейчас появился новый тренд: россияне стали ездить по стране. Санкт Петербург, например, привлекает путешественников гибкой системой скидок, программами лояльностей и так далее. Главные наши направления, конечно, морские: Краснодарский край, Крым, чуть в меньшей степени Калининград.

Когда людей не так много денег, то они едут всей семьей куда-то недалеко. А это уже — микротуризм.

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран. Вместе с Россией в этот перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19. Также для россиян уже открыты Турция, Великобритания, Танзания, Абхазия и Швейцария.