Муцениеце после развода с Прилучным похудела в санатории

Москва, 4 августа. Актриса Агата Муцениеце в июле в течение пяти дней отдыхала в санатории. Помимо эмоциональной разгрузки, она активно ходила там на массаж и сидела на овощной диете, благодаря чему смогла похудеть.

По словам девушки, теперь при росте в 170 сантиметров она весит 54 килограмма — ей удалось сбросить 2,5 килограмма. Актриса подчеркнула, что чувствует себя теперь «как девочка».

Своими эмоциями от отдыха в санатории она поделилась и с поклонниками в Instagram. По ее словам, фанаты обратили внимание на улучшение ее внешнего вида. Девушка отметила, что преображение началось с посещения санатория.

«Мне надо было уехать, побыть в спокойствии, почистить тело, голову, услышать себя. И я нашла тут силы! И конечно, результат физического преображения дает силы, и внутренней вселенной режим восстановления был запущен! Там отличные специалисты!» — прокомментировала актриса.

Поклонники позитивно оценили настрой кумира. Они также выразили ей поддержку в связи с недавним разводом с актером Павлом Прилучным. Люди обращали внимание, что надо продолжать жить дальше, ведь развод — не самое страшное.

«После развода все хорошеют», — выразила мнение подписчица.

«Развод — это не конец жизни, это начало новой, интересной и ожидание большого личного счастья!» — поддержала поклонница.

Напомним, что ранее психолог Татьяна Власевская рассказала, какие ошибки допускают Прилучный и Муцениеце после развода.