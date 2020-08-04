Коронавирус 4 августа: количество смертей, детей не будут вакцинировать

В России было выявлено 5159 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 4 августа

На 4 августа 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 861 423 (+5159), выздоровело 661 471 (+7878), умерло 14 351 (+144). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+691), Свердловская область (+182) и Ханты-Мансийский АО (+177).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 4 августа

— Всего зараженных 18 459 482 (+17 281 за сутки) — Скончались 698 350 человек (+499 за сутки) — Выздоровевших 11 683 310 человек (+19 134 за сутки).

Данные по Украине на 4 августа

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на утро 4 августа в стране было 74 219 (+1061 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1764 человека (+26 за сутки), всего выздоровело 40 613 (+737 за сутки).

Лидерами новых случаев за сутки стали Львовская (+146), Харьковская (+143), Ивано-Франковская (+127) области и Киев (+108).

Получить вакцину

В процесс создания американской вакцины от коронавируса вмешивается политика. Об этом сообщает газета The New York Times.

По мнению издания, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет получить вакцину до выборов 3 ноября. Еще весной Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщало, что хочет в октябре организовать широкий доступ к вакцине.

«Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются со стремлением президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре», — пишет газета.

Дети не получат вакцину

Российская вакцина от COVID-19 пока не будет доступна для детей. Об этом РИА Новости заявил Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в соответствии с законодательством РФ, лекарство должно сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых. И только после окончания третьей фазы испытаний ученые смогут получить разрешение на исследование лекарства на несовершеннолетних.