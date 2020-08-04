Журналисты обнаружили заявление Путина о Крыме 10-летней давности

Москва, 4 августа. «Пророчество» о судьбе Крыма обнаружили журналисты в старом интервью президента РФ Владимира Путина, которое он дал в 2010 году.

Тогда Путин занимал пост премьер-министра и в беседе со СМИ рассказывал о проблемах с пребыванием российского флота в Крыму. Киев требовал от Москвы огромную сумму.

«Я бы на эти деньги съел бы и Януковича, и вашего премьера вместе взятых. Но таких денег не стоит ни одна военная база в мире», — пошутил Владимир Путин.

По его подсчетам, за 10 лет работы этого контракта сумма составила бы порядка 40–45 млрд долларов, а на такие деньги можно «несколько баз таких можно построить».

«Жадность — это плохо!» — заметил Путин.

Отрывок интервью опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Юлия Витязева.

«Не зря умные люди советуют слушать Путина очень внимательно, ибо он никогда ничего не говорит просто так», — написала она.

Как отмечает «Царьград», после этого своеобразное «пророчество» о воссоединении Крыма с РФ, которое произойдет через четыре года, увидели в этой записи и другие журналисты.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Жители полуострова отказались признавать легитимность новых киевских властей, провели всенародный референдум, на котором большинством голосов приняли решение о выходе из состава Украины. Киев однако не признает волеизъявление крымчан и по-прежнему считает полуостров своей территорией. По мнению экспертов, тема «антироссийской агрессии» продолжает использоваться украинскими политиками для получения дотаций от США и стран ЕС.