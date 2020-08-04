Известный модельер оценила слухи о «тайном» разводе Пугачевой и Галкина

Москва, 4 августа. Очередные слухи о предстоящем разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина появились на прошлой неделе, но до сих пор не утихают. Дизайнер Аника Керимова, близко знакомая со звездной парой, рассказала, что на самом деле происходит с их отношениями.

По ее словам, в российском шоу-бизнесе предостаточно злых языков, которым союз Пугачевой и Галкина пришелся не по душе.

«Люди видят, что они живут душа в душу, и не могут это пережить. Одна моя клиентка уверяла, что Алла Борисовна якобы оформила развод с Галкиным, причем тайно, как в свое время сделала с Киркоровым. И пока не хочет об этом говорить», — пояснила Керимова в интервью изданию «Дни.ру».

Она подчеркнула, что повода для расставания знаменитостей попросту нет, ведь Галкин очень трепетно относится к своей супруге, а Примадонна это ценит.

«Все основные кризисы семейной жизни они уже давно прошли. И первый год, и первые три года, и первые семь лет. Сложный кризис — после 14 лет совместной жизни, но это у молодых пар. Алла и Максим — состоявшиеся личности, которые знают, чего хотят от жизни. Они будут жить вместе долго и счастливо!» — уверена модельер.

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