В Киеве признали преимущество России перед НАТО в Черном море

Киев, 4 августа. Россия получила преимущество перед НАТО, построив газопровод «Турецкий поток», заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХ» Михаил Гончар, выступая на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Россия тщательно контролирует подводное и надводное пространство Черного моря. Между тем окончание строительства «Турецкого потока» позволило Москве «завершить установление систем мониторинга подводного пространства», считает Гончар. Такой же сценарий будет в Балтийском море, когда реализуют проект «Северный поток — 2», указал эксперт.

Он заявил, что российские корабли береговой охраны вытеснили принимающие в учениях Sea Breeze-2020 суда из исключительной морской зоны РФ, которую в Киеве считают своей.

В свою очередь бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко заявил, что такая ситуация произошла впервые, и был возмущен отсутствием реакции со стороны и США, и НАТО.

Клименко также выступил с предложением попросить у НАТО прикрыть Украину на Черном море до создания Киевом своего «ракетного щита». Пока украинская сторона будет создавать флот, а на это, по оценкам экономиста, потребуется несколько лет, в течение двух-трех лет «нужно патрулировать Черное море каждый день, каждый день должен быть корабль НАТО в Черном море».