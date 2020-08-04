Специалисты Роскачества дали советы, как продлить срок работы ноутбука

Москва, 4 августа. Ноутбук в процессе использования медленнее работает и изнашивается, считает масса пользователей. Некоторые стараются купить «девайс» поновее, чтобы все «летало», решая таким образом проблему. Специалисты Роскачества дали ряд советов, которые помогут разобраться с причинами медленной работы ноутбука.

Есть мнение, что, например, жесткие диски после нескольких лет изнашиваются, потому и медленно работают. В Роскачестве обратили внимание, что работа жесткого диска в физическом аспекте со временем не замедляется. Если что-то ломается, то происходит сразу. Специалисты рекомендуют прислушаться, нет ли дребезжаний или щелчков.

Довольно часто проблема заключается в операционной системе. Например, замедление работы происходит по причине того, что давно не проводилась дефрагментация, если у пользователя установлена система Windows 7 или более старая версия.

Эксперты советуют бережно обращаться с жестким диском и ноутбуком: не перегревать и не ронять.

По мнению некоторых, файлы огромных размеров и папки в 1 терабайт на рабочем столе могут замедлять работу. Как правило, этот фактор не влияет на скорость работы. Исключением может быть «забитость» диска на 90% и более, где установлена система. Лучше, чтобы на нем было не менее 15% свободного места. Иногда может помочь добавление оперативной памяти, если мало места.

Не согласны в Роскачестве и с мифом, что процессоры со временем начинают работать медленно. «Тормозить» процессор может при физическом повреждении или перегреве.

Среди пользователей также распространена версия, будто техника устаревает в связи со сговором производителей, чтобы поддерживался спрос. Во многом, это связано с компанией Apple, которая в 2017 году признала, что замедляла работу старых моделей с помощью обновлений.

«Действительно, довольно часто бывает, что после очередного обновления (особенно Windows 10) что-то выходит из строя или начинает работать медленнее. Этому есть различные объяснения: от временного сбоя, который впоследствии устранят, до более сложного варианта, когда новое обновление просто обнажило факт, что вашему ноутбуку не хватает мощности взаимодействовать с современными программами (тут опять же вариант добавить еще один модуль ОЗУ)», — отметили в Роскачестве.

Кроме того, не лишним будет запустить на ноутбуке сканирование на вирусы, а также закрывать неиспользуемые файлы и программы.

Развеяли эксперты и миф о том, что постоянно включенный ноутбук или компьютер будет работать быстрее.

«На самом деле, конечно, регулярный перезапуск гарантирует, что все программы будут полностью закрыты, и дает вашему компьютеру чистое пространство для заполнения его новыми процессами», — подчеркнули специалисты.

Эксперты рекомендуют хотя бы два раза в неделю перезапускать ноутбук.

Не стоит пренебрегать и рекомендациями и касательно зарядки аккумуляторов телефонов, ноутбуков и планшетов. Эксперт Владимир Гриценко рассказал, как продлить работу батареи.