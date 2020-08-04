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Специалисты Роскачества дали советы, как продлить срок работы ноутбука

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Специалисты Роскачества дали советы, как продлить срок работы ноутбука

Москва, 4 августа. Ноутбук в процессе использования медленнее работает и изнашивается, считает масса пользователей. Некоторые стараются купить «девайс» поновее, чтобы все «летало», решая таким образом проблему. Специалисты Роскачества дали ряд советов, которые помогут разобраться с причинами медленной работы ноутбука.

Есть мнение, что, например, жесткие диски после нескольких лет изнашиваются, потому и медленно работают. В Роскачестве обратили внимание, что работа жесткого диска в физическом аспекте со временем не замедляется. Если что-то ломается, то происходит сразу. Специалисты рекомендуют прислушаться, нет ли дребезжаний или щелчков.

Довольно часто проблема заключается в операционной системе. Например, замедление работы происходит по причине того, что давно не проводилась дефрагментация, если у пользователя установлена система Windows 7 или более старая версия.

Эксперты советуют бережно обращаться с жестким диском и ноутбуком: не перегревать и не ронять.

По мнению некоторых, файлы огромных размеров и папки в 1 терабайт на рабочем столе могут замедлять работу. Как правило, этот фактор не влияет на скорость работы. Исключением может быть «забитость» диска на 90% и более, где установлена система. Лучше, чтобы на нем было не менее 15% свободного места. Иногда может помочь добавление оперативной памяти, если мало места.

Не согласны в Роскачестве и с мифом, что процессоры со временем начинают работать медленно. «Тормозить» процессор может при физическом повреждении или перегреве.

Специалисты Роскачества дали советы, как продлить срок работы ноутбука

Среди пользователей также распространена версия, будто техника устаревает в связи со сговором производителей, чтобы поддерживался спрос. Во многом, это связано с компанией Apple, которая в 2017 году признала, что замедляла работу старых моделей с помощью обновлений.

«Действительно, довольно часто бывает, что после очередного обновления (особенно Windows 10) что-то выходит из строя или начинает работать медленнее. Этому есть различные объяснения: от временного сбоя, который впоследствии устранят, до более сложного варианта, когда новое обновление просто обнажило факт, что вашему ноутбуку не хватает мощности взаимодействовать с современными программами (тут опять же вариант добавить еще один модуль ОЗУ)», — отметили в Роскачестве.

Кроме того, не лишним будет запустить на ноутбуке сканирование на вирусы, а также закрывать неиспользуемые файлы и программы.

Развеяли эксперты и миф о том, что постоянно включенный ноутбук или компьютер будет работать быстрее.

«На самом деле, конечно, регулярный перезапуск гарантирует, что все программы будут полностью закрыты, и дает вашему компьютеру чистое пространство для заполнения его новыми процессами», — подчеркнули специалисты.

Эксперты рекомендуют хотя бы два раза в неделю перезапускать ноутбук.

Не стоит пренебрегать и рекомендациями и касательно зарядки аккумуляторов телефонов, ноутбуков и планшетов. Эксперт Владимир Гриценко рассказал, как продлить работу батареи.

Источник: Сайт Роскачества
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