Возвращающиеся из-за рубежа россияне могут спровоцировать вспышку COVID-19

Москва, 4 августа. Возвращающиеся с иностранных курортов россияне могут спровоцировать новую вспышку COVID-19 в стране. Об этом в интервью НТВ заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела», — утверждает инфекционист.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) оценило ситуацию в заграничных курортах на примере Турции, где недавно вновь зафиксировали прирост инфицированных. В качестве защиты для отдыхающих турецкие отели подготовили специальные изоляторы на случай выявления заболевших коронавирусной инфекцией. Однако, как заявил в эксклюзивном комментарии ФАН эпидемиолог Вадим Покровский, эти меры не смогут полностью исключить риск заболевания из-за большого скопления людей, приехавших из разных стран с разной эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, в Турции ухудшилась криминогенная обстановка — ФАН ранее называл пять причин отказаться от поездки за рубеж в этом году.