Мать Началовой в слезах отдала наряды дочери для выставки Васильева

Москва, 4 августа. Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, как ему удалось заполучить наряды покойной певицы Юлии Началовой для своей выставки. Оказалось, что платья передала мать исполнительницы.

Элементы гардероба Началовой представлены на выставке Васильева в Калининграде. Экспозиция вызвала недовольство некоторых поклонников певицы, которые обвинили телеведущего в попытке заработать на имени покойной артистки.

«Наряды мне передала мама Юлии Началовой. Три платья и две пары обуви. Она хочет сохранить память о дочери, поэтому вещи попали ко мне как к крупнейшему в России частному собирателю исторических костюмов», — пояснил историк моды.

Васильев подчеркнул, что родные Началовой не взяли денег за ее наряды, хотя иногда коллекционеру приходится выкупать костюмы у звезд. Также историк моды уточнил, что не смог забрать платья Началовой лично из-за съемок и беседовал с мамой певицы по телефону.

«У Началовых наряды забирал мой помощник. Он рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями», — поделился Васильев с изданием «Собеседник».

Телеведущий отметил, что у посетителей выставки в Калининграде наряды Началовой пользуются популярностью. По словам Васильева, каждый гость детально разглядывает роскошные костюмы певицы. Историк моды считает, что ранняя смерть красивой женщины никого не оставила равнодушным.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в Москве. Певица скончалась на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности.