Аллергия на укусы комаров у детей и взрослых не безобидна. Иногда она может приводить к опасным последствиям. Разбираемся, почему возникает кулицидоз, как выглядит и как проявляется. И чем мазать место укуса, чтобы быстро снять зуд и раздражение.

Летом комары преследуют повсюду: на даче, на природе, на пляже. И, кажется, от них не скрыться. Если для вас они просто назойливые насекомые, не страшно. Укусы, конечно, неприятны, но особого вреда не принесут. А вот для детей и аллергиков комары — настоящие враги. Даже один укус может привести к тяжелой аллергической реакции.

Почему возникает кулицидоз

Реакция на укус комара возникает всегда. Насекомое прокусывает кожу и вводит в нее антикоагулянты. Эти вещества не дают крови сворачиваться и оказывают легкий анестезирующий эффект, поэтому часто момент укуса остается незамеченным.

Иммунная система воспринимает сторонние вещества как угрозу и старается их заблокировать на ограниченном участке тела. Здесь развивается отек: к месту укуса направляются иммунные клетки, местная температура повышается, развиваются раздражение, зуд, покраснение.

Если иммунитет работает нормально, эта реакция проходит сама собой в течение двух-трех дней. Если же иммунитет ослаблен или его работа нарушена, реакция может быть слишком выраженной и даже опасной для жизни. Именно такую интенсивную аллергию на укусы комаров и называют кулицидозом. И справляться с ней нужно только с помощью врача.

Степени аллергии на укусы комаров

Различают три степени аллергической реакции.

1. Легкая. Проявляется зудом и отеком места укуса. Обычно кожа краснеет, но может становиться розовой или неестественно белой. Формируется круглое или овальное уплотнение величиной от одного до десяти сантиметров. Если укус пришелся на мягкие ткани (в районе глаз, губ, под руками), место выглядит более отечным, а уплотнение сохраняется дольше. При легкой степени отек от укуса комара беспокоит не более трех дней, но покраснение может сохраняться значительно дольше. А после уменьшения воспаления на коже может остаться рубец.

2. Средняя. Симптомы средней степени кулицидоза похожи на другие аллергические реакции. У больного возникают чихание, слезотечение, могут развиваться заложенность носа и незначительное повышение температуры тела. Наряду с покраснением места укуса, который становится очагом аллергической реакции, красные пятна распространяются по всему телу, зудят и чешутся. Без лечения кулицидоз будет прогрессировать, к первичному воспалению кожи и слизистых оболочек может добавиться бактериальная инфекция. Поэтому крайне важно вовремя обратиться к врачу.

3. Тяжелая. Опасная реакция организма, которая проявляется всеми вышеперечисленными симптомами с выраженным нарушением общего состояния. Могут развиваться одышка, тошнота, боль в животе, снижение артериального давления и потеря сознания. При истинном кулицидозе возможно стремительное развитие отека дыхательных путей, что становится прямой угрозой для жизни. В этом случае необходимо немедленно вызывать скорую помощь, так как нарушение дыхания может спровоцировать удушье.

Степень тяжести аллергии определяется особенностями работы иммунной системы, а не количеством укусов. Если человек не склонен к истинному кулицидозу, даже несколько десятков укусов не вызовут у него ничего, кроме дискомфорта. Если же иммунная реакция специфична, тяжелая степень кулицидоза может развиться даже после одного укуса комара.

Особенности аллергии на укусы комаров у детей

В детском возрасте иммунная система еще незрелая, поэтому аллергическая реакция возникает часто. Место укуса сильно отекает, зудит и болит несколько дней. Так как дети не могут терпеть дискомфорт, они расчесывают папулы. Местное повреждение кожи становится «воротами» для бактериальной инфекции.

Укусы комаров в детском возрасте могут стать причиной появления гнойников на коже и развития стрептодермии. Поэтому оставлять их без внимания нельзя.

Особенности аллергии на укусы комаров у взрослых

Становление иммунной системы сглаживает большинство специфичных аллергических реакций, характерных для детского возраста, в том числе кулицидоз.

Но важно понимать, что, если в детстве вы страдали от выраженной аллергической реакции, симптомы которой характерны для средней и тяжелой степени, совсем избавиться от аллергии не получится. Кулицидоз не исчезает полностью, он может протекать «мягче», чем раньше. Поэтому, если вы отправляетесь на природу, где неизбежна встреча с комарами, следует принять меры безопасности и максимально защитить себя от возможных укусов.

Лечение кулицидоза: как снять аллергическую реакцию

Легкая степень аллергии не требует лечения. Симптомы исчезнут через несколько дней. Но если укусы сильно покраснели, зудят, чешутся, можно использовать домашние или аптечные средства. Помогут:

прохладные компрессы на отечные участки;

протирания раствором соды в пропорции 1 чайная ложка на 200 мл воды;

противовоспалительные компрессы с отваром ромашки, череды, календулы;

подсушивающие компрессы из белой или голубой глины.

Пораженный участок нужно охладить, это уберет неприятные симптомы. Желательно обработать антисептиком — спиртовой настойкой календулы или перекисью водорода. Снимают зуд яблочный уксус, любой спиртовый раствор, «Корвалол» и «Валокордин», мазь «Звездочка».

При легкой степени кулицидоза лекарственная терапия не требуется. Но детям при выраженном отеке и болезненности мест укусов педиатры назначают прием внутрь антигистаминных препаратов: «Цетрин», «Зодак», «Супрастин». Применять их бесконтрольно и по собственному усмотрению нельзя. Но в качестве первой помощи, если вы наблюдаете бурное развитие аллергической реакции, необходимо.

При средней степени кулицидоза, множественных укусах и сильном отеке применяют медикаментозные средства.

Антигистаминные препараты. Они снижают выраженность аллергической реакции, благодаря чему сходит отечность, уменьшается зуд. В детском возрасте своевременный прием антигистаминных средств помогает избежать расчесывания папул и занесения бактериальной инфекции.

Гели и мази. Снять зуд помогают средства с охлаждающим, противоотечным действием: «Фенистил», «Псило-бальзам», «Спасатель», «Москитолл». Их рекомендуют в детском возрасте. При выраженном отеке назначают мази с кортикостероидами: гидрокортизоновую, преднизолоновую, крем «Акридерм». Они оказывают местное противовоспалительное действие и быстро снимают отечность.

Если наблюдается тяжелая аллергическая реакция, необходимо срочно обращаться к врачу. В домашних условиях помочь больному не получится.

Профилактика

Дома вы легко можете избежать встречи с неприятными насекомыми. Москитные сетки отлично задерживают не только комаров, но и мух, мошек. А при обнаружении в помещении незваных гостей достаточно включить фумигатор на несколько часов, чтобы очистить от них комнаты.

На улице избежать встречи с комарами помогут простые меры безопасности.

1. Не гуляйте в лесу и парке после дождя. В это время комаров там особенно много.

2. Надевайте закрытую одежду светлых тонов, она меньше привлекает насекомых.

3. Убедитесь, что вы не привлекаете кровососов запахом. Им нравятся сладкие ароматы и запах пота. Используйте антиперспиранты без запаха.

4. Не забывайте о репеллентах. Пусть состав таких средств не слишком полезен для кожи, но, если вы знаете о специфичной аллергической реакции своего организма на укус, репелленты станут куда меньшим злом. Наносите их на открытые участки кожи.

Отправляясь на пикник или в поездку на природу на несколько дней, захватите с собой антигистаминные таблетки и мазь от комариных укусов. Они станут средством первой помощи и не позволят испортить отдых неприятной или опасной аллергической реакцией.