В России за сутки выявлено 5159 новых случаев коронавируса

Москва, 4 августа. Более 5,1 тысячи случаев коронавируса было выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 5159 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1546 случаев (30,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.

За сутки было зарегистрировано 144 летальных исхода, 7878 пациентов были выписаны из больниц в связи с выздоровлением от коронавируса.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 861 423. За время пандемии 14 351 человек, у которого ранее диагностировали опасную инфекцию, умер. Всего в России выздоровел 661 471 пациент.

Первые случаи коронавируса были зафиксированы в прошлом году в китайском городе Ухань. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 18 млн человек, указал Infox.ru. Более 10 млн человек смогли победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, порядка 680 тысяч человек скончались, пишет Deita.ru.