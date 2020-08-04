Онищенко оценил перспективы новой волны коронавируса в РФ из-за курортников

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предупреждение о возможной новой вспышке в России заболеваемости COVID-19 после возвращения туристов, в том числе из-за границы. Парламентарий считает, что разговоры о «волнах» коронавируса ненаучны и пояснил, почему он рассчитывает на благополучный сценарий по COVID-19 осенью в России.

Ранее об опасности завоза с курортов новых случаев COVID-19 в российские регионы предупредила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. В интервью «Известиям» она предрекла новый рост заболеваемости в сентябре. Причина — несоблюдение профилактических мер, в частности на курортах.

По мнению доктора медицинских наук, академика РАН, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, такая опасность есть, в том числе в связи с выездом части россиян на заграничные курорты (например, в Турцию), но она не критична.

«Количество наших граждан, которые до осени успеют съездить на курорты, не критично. Эти люди не могут спровоцировать критический рост заболеваемости коронавирусом, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Кроме того, у нас достаточно серьезный уровень популяционного иммунитета, хотя он, конечно, еще не достиг тех значений, которые полностью защищают нас от COVID-19».

Тем не менее парламентарий призвал россиян не рисковать, отправляясь на отдых в другие регионы, а особенно за границу. Это связано не только с опасностью заражения, но и с тем, что, в частности, турецкая индустрия отдыха резко просела из-за пандемии.

«Застой привел к снижению там уровня обслуживания, им главное — сорвать денег», — предупредил Онищенко.

Однако ни турецкие, ни российские курорты для распространения коронавируса в России погоды не сделают, считает собеседник ФАН.

«Никакой волны у нас не было и не будет, потому что в эпидемиологии вообще нет такого понятия, как «волны», — отметил Онищенко.

По мнению парламентария, не стоит ждать и серьезного осеннего прироста заболевших.

«У нас уже есть определенные навыки, которые помогут этого избежать, в первую очередь в связи с повышением личной культуры граждан и соблюдением ими правил гигиены», — отметил он.

Онищенко напомнил, что в Москве многие граждане проявляют сознательность и носят маски, хотя раньше для России такое поведение было нехарактерно.

«Эту культуру мы должны сегодня поддерживать. Считаю правильными меры, принимаемые правительством Москвы, чтобы в местах массового скопления граждан, в первую очередь в городском транспорте, все были в масках. Это хорошая мера, которую надо всячески поощрять», — говорит парламентарий.

А вот паниковать по поводу новой возможной вспышки коронавируса осенью не стоит, говорит Онищенко.

«Самое главное — у этого вируса нет критической особенности резко менять генетический код, — объясняет он. — Да, у COVID-19 есть мутации, уже различают десяток подтипов, но изменения не дают такой дрейф, который нам каждый год преподносит грипп своими новыми штаммами».

В связи с этим Онищенко пояснил, что нужно делать, чтобы минимизировать влияние коронавируса и всей группы респираторных заболеваний на человеческую популяцию.

«Прежде всего, уже с сентября надо начинать массово прививаться от гриппа — в этом году впервые за много лет будет использоваться вакцина с тремя новыми штаммами, что очень важно. Охват вакцинацией от гриппа должен быть не ниже, чем в прошлом году, когда только за счет государственных средств было привито более 60 миллионов человек», — напомнил первый зампред комитета ГД.

Онищенко с оптимизмом смотрит на ситуацию с отечественной вакциной от коронавируса, которой, по его мнению, нужно в первую очередь привить уязвимые группы граждан — пожилых и страдающих сопутствующими заболеваниями.

«Хочу обратиться ко всем: давайте не будем замирать при слове коронавирус. COVID-19 уже стал нашей реальностью. Должен сделать комплимент этому вирусу: придя в человеческую популяцию, он повел себя достаточно сдержанно. Он просто взял нас под локоток и сказал: чуть-чуть подвиньтесь, мне тоже нужно место. Этот вирус не такой контагиозный, как можно было опасаться, и его совокупное влияние на человеческую популяцию гораздо ниже, чем у любого сезонного гриппа, о чем свидетельствуют данные статистики. Так что адекватная тревога по поводу COVID-19 уместна, а вот паниковать не надо», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Всего за время пандемии COVID-19 в России официально зарегистрировано около 861,5 тысячи случаев заражения; более 14,3 тысячи заболевших скончались; почти 662,5 тысячи — выздоровели. В мире подтверждено более 18,2 млн заражений, скончались около 693 тысяч человек, около 11 миллионов излечились.