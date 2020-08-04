Инициированная государством выплата для семей с детьми 3-16 лет в августе дойдет до каждого, кому она положена, уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Единовременные выплаты

Пенсионный фонд РФ произведет единовременную выплату денежного пособия в размере 10 тысяч рублей. Его получат все, кто имеет на это право. ПФР составит список всех семей, которые еще не получили единовременные выплаты, чтобы перевести им средства. На данный момент деньги уже получили около 90% всех семей с детьми от 3 до 16 лет. Большая часть из них подала заявления через портал государственных услуг.

Оставшиеся 10% семей заявлений не подавали. Речь идет о семьях, которые живут в горных и северных районах страны. В эти места сложно попасть и там не всегда доступна интернет-связь. Поэтому планируется найти этих родителей и оформить для них сразу две выплаты по 10 тысяч рублей. Перечисление выплат для этих семей уже началось, средства будут производиться после 5 августа.

Поддержка экономики

Как отметил Павел Сигал, принятая мера направлена на поддержку семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

«Речь идет о семьях, которые по каким-либо причинам еще не получили положенные выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере десяти тысяч рублей. Пенсионный фонд намерен провести эти выплаты всем, где есть дети указанного возраста. Даже если сами родители не обратились в ПФР за выплатой, сотрудники фонда сделают это самостоятельно: создадут списки таких семей и направят им выплаты», — пояснил Сигал в комментарии Федеральному агентству новостей.

Таким образом, заметил эксперт, мера, направленная на поддержание семей с детьми, дойдет адресно до каждого. В свою очередь, эти выплаты поддержат потребительский спрос и позитивно отразятся на экономике страны в целом.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел единовременные выплаты на детей до 16 лет. В июне семьи получили 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. В июле эти деньги были выплачены повторно. Однако некоторые родители не получили меру поддержки, так как не подавали заявку на нее.