Ищенко рассказал, где на территории бывшего СССР может начаться война

Москва, 4 августа. Интересы сразу нескольких бывших советских республик сталкиваются в Ферганской долине, что может привести к вооруженному конфликту. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт напомнил, что в данном регионе пересекаются границы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, свои интересы здесь также имеет и Казахстан.

В Ферганской долине уже имели место киргизско-таджикские и киргизско-узбекские стычки. Эти конфликты не перетекали в горячую фазу, однако Ищенко уверен, что пограничные столкновения продолжатся.

«Проблема заключается в том, что все эти республики были частью единого государства, и поэтому начертания границ не особенно кого-то волновало, потому что народ все равно жил в одном государстве. А потом оказалось, что за счет этой чересполосицы часть киргизов живет в Узбекистане и так далее», — отметил политолог.

Как утверждает эксперт, такая ситуация будет порождать новые конфликты, поскольку население, оказавшееся в другом государстве, всегда тянется на родину, передает «Царьград».

Пока же военных действий удается избежать, поскольку, уверен Ищенко, многие государства региона состоят в ЕАЭС и ОДКБ.

Напомним, 12 июля произошло обострение отношение между Арменией и Азербайджаном. В ходе конфликта появились жертвы, а стороны пригрозили друг другу более активными действиями, пишет Ura.ru.