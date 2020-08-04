Трамп назвал «величайшую ошибку» в истории США

Вашингтон, 4 августа. Американский лидер Дональд Трамп назвал решение отправить войска США на Ближний Восток главной ошибкой Вашингтона. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью порталу Axios.

«Решение отправить [войска] на Ближний Восток и втягиваться [в конфликты] на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения», — сказал президент Соединенных Штатов.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США намерены прекратить политику «бесконечных войн» и стремятся к установлению партнерских отношений со всеми странами мира вместо соперничества.

Глава Белого дома уже обещал вывести военный контингент США из Сирии, где американцы находятся без официального приглашения Дамаска, указал «Царьград». Также он сообщил о переговорах о выводе американских военнослужащих из Афганистана. Пока речь идет о сокращении численности американских солдат в регионе сначала до восьми тысяч, а потом и до четырех тысяч человек. По словам Трампа, это произойдет «очень скоро», пишет «Взгляд».