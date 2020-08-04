Арзамасова в коротком наряде похвасталась снимком с яхты

Симферополь, 4 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова порадовала поклонников новым снимком. На своей странице в Instagram актриса похвасталась отдыхом на яхте в Черном море.

На фотографии Арзамасова предстала перед поклонниками в коротком белом комбинезоне, продемонстрировав стройные ноги. Актриса дополнила образ светлыми кроссовками на массивной подошве, бежевым ремнем и летней шляпой.

«Иногда на воде устойчивее, чем на суше. И безопаснее. Уплыл себе, и берега — только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков», — написала звезда «Папиных дочек» под снимком.

Также актриса сообщила, что в ближайшее время войдет в плотный рабочий график. Арзамасова пожелала подписчикам «попутного ветра» и «штиля в передышке».

Как стало известно ранее, Лиза Арзамасова отправилась на отдых в Крым со своим возлюбленным — фигуристом Ильей Авербухом. Спортсмен проводит в Крыму летние сборы и устраивает мастер-классы для юных фигуристов. Родители маленьких мастеров катания по льду рассказали KP.RU, что пару часто видят вместе в Симферополе. Увидев фото с яхты, подписчики Арзамасовой предположили, что снимок был сделан в Балаклаве.

Ранее звезда «Папиных дочек» опубликовала романтическое видео с набережной. Актриса в белом наряде снялась на фоне заката.