Черногория открыла границы для россиян

Подгорица, 4 августа. Черногория разрешила въезд россиянам в страну без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса.

Национальный координационный совет при правительстве Черногории постановил включить Россию и Азербайджан в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран.

С лета в Черногории действовали условия въезда для иностранцев. Согласно правилам, гражданам государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, выезд закрыт. Затем совет определил список «зеленых стран», куда вошла большая часть государств Европейского союза и еще около 40 стран, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 71 часа.

Коронавирусная инфекция охватила практически весь мир. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 18 млн человек, указал Infox.ru. Более 10 млн человек смогли победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, порядка 680 тысяч человек скончались, пишет Deita.ru.