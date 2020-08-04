Футболист Мамаев из-за тюрьмы лишился многомиллионного состояния

Москва, 4 августа. Павел Мамаев лишился порядка 165 миллионов рублей за 11 месяцев, которые он провел в следственном изоляторе и колонии. Футбольный клуб «Краснодар», в котором играет футболист, не выплатил за это время спортсмену ни одной зарплаты, которая по контракту составляла 15 миллионов рублей в месяц.

Накануне в Мосгорсуде завершился пересмотр дела футболистов Кокорина и Мамаева. По словам их защитников, игроки пытались «добиться справедливости» и объективного разбирательства в обстоятельствах дела.

В итоге окончательный вердикт был вынесен. Мамаева оправдали по статье «хулиганство» и приговорили к одному году исправительных работ и выплате 10% своего дохода в пользу государства. Отмечается, что такое решение суда дает Мамаеву возможность потребовать материальную компенсацию. Получается, что проведенные в колонии и СИЗО 11 месяцев заключения были незаконными, передает Kp.ru.

По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, за время судебных тяжб и своего заключения его подзащитный потерял почти 165 миллионов рублей, потому что не получал денег, положенных ему по контракту, от своего бывшего клуба «Краснодар». Теперь, если футболист обратится с иском о компенсации в суд, то имеет право вернуть себе многомиллионное состояние.

Ранее Московский городской суд принял новые решения в отношении Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

Отмечается, что приговор Александру Кокорину, на днях перешедшему в московский «Спартак», на один год и шесть месяцев остался в силе. Как сообщается, его защита намеревается подать очередную апелляцию.