Москва, 4 августа. Американский канал CNBC предупредил США о готовящемся «августовском сюрпризе» от президента России Владимира Путина.

Аналитики американского телеканала уверены, что глава Российской Федерации готовит для Запада «сюрприз» в августе. Они считают, что «подарок» Путина, подготовленный в самый «неподходящий момент», может укрепить позиции России, в том числе на международной арене.

Дело в том, как сообщает канал, Соединенные Штаты сейчас переживают не лучшие времена и беспокоятся из-за внутренних проблем: коронавирус, готовящиеся президентские выборы, беспорядки на расовой почве и ухудшение отношений с европейскими партнерами.

Эксперт по России Анджела Стент считает, что на этом фоне Москва может стать «еще более влиятельным игроком на международной арене». Укреплению ее влияния способствует то, что многие союзники США стали сомневаться в надежности Вашингтона, пишет «Царьград».

Многие партнеры России, в том числе из Ближнего Востока, видят в Путине надежного и прагматичного лидера, с которым можно легко найти общий язык, указало «Утро.ру».