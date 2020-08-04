Врач объяснил, почему опасно ходить по дому босиком

Москва, 4 августа. К проблемам с ногами может привести не только неправильно подобранная обувь, но и хождение босиком по дому. Об этом рассказал заслуженный врач России, вертеброневролог и мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По словам медика, при выборе обуви следует помнить, что слишком жесткая или слишком плоская подошва не защищает пятку от удара об землю. Это может привести к образованию пяточной шпоры или к возникновению плантарного фасциита — воспаления в месте прикрепления подошвенной фасции.

«Рискуют и люди, ходящие дома босиком по плиточному или бетонному покрытию. Древесина не провоцирует этих заболеваний. Если паркетная доска — это хорошо. А ламинат, плитка, керамогранит могут спровоцировать возникновение этого заболевания», — рассказал Кабычкин в эфире радио Sputnik.

Также врач отметил, что не всегда полезно ходить по дому в домашних тапочках. Например, страдающим от сахарного диабета не стоит ходить в плоских тапочках по жесткой поверхности, так как стопа у них должна перекатываться, передает «Газета Кемерова».

Кабычкин рассказал, что от пяточной шпоры можно избавиться, но это требует врачебного вмешательства. В особо сложных случаях может понадобиться операция.

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