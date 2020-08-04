Роспотребнадзор перечислил регионы с повышенной дозой облучения радоном

Москва, 4 августа. Роспотребнадзор перечислил регионы, где наблюдается повышенная доза облучения радоном. Среди регионов — Тува, Ставропольский и Забайкальский края.

Повышенные средние дозы облучения были зафиксированы в Забайкальском крае (7,35 мЗв/год), Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год). Показатель меньше пяти наблюдается в Ставропольском крае (5,77 мЗв/год), Туве (5,62 мЗв/год), Иркутской области (5,38 мЗв/год), пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Радон — радиоактивный газ природного происхождения, который может выделяться из почвы, горных пород и других строительных материалов, пишет «ФедералПресс». Этот газ находится на втором месте среди причин рака легких, уступая курению. При этом, как отметили в ведомстве, вероятность развития онкологии в результате воздействия радона у курильщика в 25 раз выше, чем у некурящих.