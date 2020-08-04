Депутат Буторин объяснил значимость новых выплат пенсионерам

Поддержка социально уязвимой категории граждан, в частности пенсионеров, — хорошая политика. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил общественный деятель, депутат Государственного совета Удмуртской Республики шестого созыва Сергей Буторин.

Выплаты от государства

С 16 августа пенсионеры могут претендовать на новую денежную выплату от государства. Так, пожилым гражданам из ряда регионов РФ правительство обеспечит дополнительную помощь в размере 2 тысяч рублей.

Данные выплаты полагаются пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции. Несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса на территории России стабилизировалась, в некоторых регионах все еще наблюдается рост эпидемических показателей. Поэтому в этих регионах будет продлен режим самоизоляции для пожилых граждан. Среди них — Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Крым, Якутия, ХМАО и другие.

Истоки пенсионной системы

Буторин напомнил, что истоки пенсионной системы обеспечения исходят из глубины веков. В Древнем Риме, при правлении Юлия Цезаря была установлена финансовая помощь военным, так как главным признаком становления и развития империи являлась военная милитаризация. Поэтому ставка была именно на нее.

«Относительно истории Российской империи, Петр Первый ввел денежные пособия офицерскому составу военно-морского флота. В его указе говорилось: «Назначаю достойное пожизненное содержание, чтобы не позорили честь своих мундиров». В рамках более поздней истории, пенсионные выплаты по современному пониманию были введены канцлером Германии Отто фон Бисмарком в 1889 году. Спустя пару десятков лет «эстафету» подхватили Австрия и Англия и лишь в 30-х годах XX века — США. При СССР первые пенсии именно для гражданского населения были введены в 1928 году, для бывших работников текстильной и горнорудной сфер», — пояснил Сергей Буторин.

По мнению депутата, поддержка социально уязвимой категории граждан, в частности пенсионеров, — хорошая политика.

«Касательно родителей и потерявших работу, внедрение центров занятости в этот аспект — объективный шаг. Есть несколько категории семей. Во-первых, это живущие в условиях трудной финансовой ситуации. Им несомненно полагается помощь. Во-вторых, это семьи, доход которых не предполагает финансовых трудностей», — добавил Буторин.

Однако, заметил политик, бывают и родители с безответственным подходом к воспитанию детей и обеспечению их и себя. И такие случаи имеют место. Поэтому в вопросе оптимизации их жизни важно задействовать центры занятости, которые помогут подобрать нужную работу, опираясь на индивидуальные особенности состояния безработных.

«Также центры занятости должны быть модернизированы, так как бывали случаи, когда кандидатам предлагали работу, не отвечающую их умению и здоровью. Не помешает оснащение этих центров психологами, которые помогут найти причину социальной пассивности таких людей и помочь возродить мотивацию. В особенности важно усовершенствовать помощь в самоопределении людям, отбывшим наказания в МЛС. Они наиболее подвержены трудностям с самоопределением, что приводит к рецидивным преступлениям и вреду, как для них, так и социума в целом», — заключит Буторин.

1 августа прошел пересчет страховых пенсий, который коснулся более 11 миллионов россиян. Речь идет о получателях пенсии по инвалидности и старости, которые работали в прошлом году, при условии, что за них поступали страховые взносы.

Также с 1 августа выплату от государства могут получить все граждане России, которые являются родителями и потеряли работу. Данная категория населения имеет право получить 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Чтобы получить деньги, необходимо зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного.