ПФР подтвердил предпенсионные льготы для 1,2 миллиона россиян

Москва, 4 августа. Пенсионный фонд России (ПФР) за первую половину 2020 года подтвердил право на предпенсионные льготы для 1,2 миллиона граждан. Соответствующие сведения направляли либо самим предпенсионерам, либо ведомствам и органам власти, предоставляющим льготы.

С начала года больше всего подтверждающих сведений направили в центры занятости, которые организуют программы профессиональной переподготовки для предпенсионеров, а также платят увеличенное пособие, пока граждане повышают квалификацию и ищут работу. Через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и напрямую ПФР с начала года подтвердил центрам занятости право на предпенсионную льготу для 932 тысяч человек.

Предпенсионер может самостоятельно подтвердить свой статус в клиентских службах и управлениях ПФР либо через личный кабинет на сайте фонда.

Меры поддержки предпенсионеров начали действовать в России в 2019 году. В большинстве случаев право на предпенсионные льготы возникает за пять лет до наступления нового пенсионного возраста.

В основной массе льготы носят федеральный характер. Например, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет освобождаются от уплаты земельного и имущественного налога. Также ряду предпенсионеров положены оплачиваемые дни на диспансеризацию и повышенное пособие по безработице.