СМИ опубликовали новое видео с задержанием Джорджа Флойда

Миннеаполис, 4 августа. Британское издание Daily Mail опубликовало новое видео задержания покойного афроамериканца Джорджа Флойда. Кадры были сняты на нательные камеры полицейских Томаса Лейна и Алекса Куэнга, принимавших участие в задержании.

Судя по новому видео, полицейские подошли к Флойду, когда он находился в автомобиле. Правоохранители потребовали, чтобы афроамериканец поднял руки, и направили пистолет на голову Флойда. Мужчина заплакал и попросил не стрелять в него.

«Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель», — несколько раз повторил Флойд.

На задерживаемого надели наручники, после чего повели его к полицейской машине. Правоохранители пытались посадить афроамериканца на заднее сиденье, однако Флойд заявил, что у него клаустрофобия. Он плакал, кричал и говорил, что задыхается, однако полицейские все же начали силой заталкивать его в машину.

Задержание Флойда закончилось тем, что один из офицеров прижал шею афроамериканца к асфальту коленом и удерживал мужчину в таком положении около девяти минут. Флойд говорил, что не может дышать, а затем скончался. Одного из полицейских обвинили в убийстве, двух других — в пособничестве убийству. Напомним, именно инцидент с Флойдом стал причиной массовых беспорядков и протестов против расизма в США.