ВВС Израиля причинили материальный ущерб военным объектам в Сирии

Дамаск, 4 августа. Военным объектам, расположенным на юге Сирии, был причинен материальный ущерб в результате атаки израильских ВВС. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на армейский источник.

По данным СМИ, ВВС Израиля нанесли ракетный удар в районе населенного пункта Эль-Кунейтра. Силы ПВО Сирии открыли огонь, чтобы отразить атаку. Сколько ракет достигло цели, не сообщается.

Как рассказал источник SANA, в результате атаки был причинен «ограниченный материальный ущерб». Данных о потерях среди сирийских военнослужащих не поступало.

Напомним, 3 августа около 22.40 по местному времени израильские вертолеты выпустили несколько ракет по ряду передовых военных позиций Сирии, расположенных к юго-западу от Дамаска, передает «Царьград».

В пресс-службе израильской армии заявили, что атака стала реакцией на попытку четырех боевиков заложить взрывное устройство на границе между Сирией и оккупированными Израилем Голанскими высотами. Также в Израиле сообщили, что эти боевики были уничтожены.