Специалист рассказал, что происходит с «мертвыми душами» в соцсетях

Москва, 4 августа. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что происходит с «мертвыми душами» в соцсетях.

Специалист отметил, что с учетом быстрого роста социальных сетей, количество страничек умерших людей в ближайшие десятилетия превысит количество аккаунтов живых. При этом профиль ушедшего человека нередко становится объектом паломничества для его родственников и друзей. Понимая это, компании предлагают для страниц умерших различные меры, отмечает Куканов.

«Так, Facebook дает пользователям выбрать доверенного человека, который унаследует доступ к странице, и написать прощальный пост еще при жизни (аккаунт умершего в таком случае будет иметь напротив имени памятный статус Remembering). Наследником может стать, показав документы, и член семьи», — рассказал агентству «Прайм» эксперт.

Перевести страничку в «мемориальный» статус также позволяет Instagram.

Куканов уточнил, что существует возможность удалить аккаунт по запросу родственников умершего полностью.

Ранее глава подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Дэвид Сисилини заявил, что лидерство американских корпораций Amazon, Facebook, Apple и Google на американском рынке может привести к злоупотреблениям с их стороны.

Он напомнил, что сейчас каждая из компаний обладает огромным влиянием, особенно в сфере предоставления доступа к информации и рынкам. Такое положение дел создаст возможность для корпораций злоупотреблять имеющейся у них властью. Конгрессмен подчеркнул, что каждое действие этих компаний оказывает сильнейшее и долгосрочное действие на сотни миллионов людей.