Как в России будут выплачивать пенсии и пособия с 1 октября

Москва, 4 августа. СМИ сообщили, как в России будут выплачивать пенсии и пособия после перехода на карты «Мир» с 1 октября.

Получающим деньги на почте пенсионерам не придется оформлять карту «Мир». Для них продолжит действовать прежняя схема выплаты пенсии. Если пенсионер продолжит пользоваться иным платежным инструментом, например Visa или MasterCard, ему деньги будут перечислять на спецсчет. Пенсионеры, в этом случае, смогут забрать пенсии наличными в кредитном учреждении.

В то же время переход на получение выплат на карту «Мир» на их сроки никак не повлияет. Пенсионер будет получать деньги в привычную дату. При оформлении карты «Мир» в связи с заменой по истечении срока действия предыдущей, номер счета останется тем же. В этом случае уведомлять ПФР нет необходимости.

Если пенсионер оформил карту в иной осуществляющей доставку пенсии организации, следует сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда о новых реквизитах для перечисления пенсии. Также можно обратиться в МФЦ, подать заявление через сайт ПФР либо Госуслуги.

Постоянно проживающим за границей пенсионерам следует уточнить условия перечисления выплат заранее, так как платежная система «Мир» действует только в России.

Ранее профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер предложил перейти на плавающий пенсионный возраст. Гонтмахер рассчитывает, что к такой схеме когда-нибудь придут и в России, но для этого стране «нужна высокопроизводительная, инновационная экономика».