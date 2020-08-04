Моравецкий объяснил, что Польше не нравится в политике России

Варшава, 4 августа. В Польше нет жесткой антироссийской риторики, однако правительству страны не нравятся отдельные проекты Москвы. Например, «Северный поток — 2». Такое мнение озвучил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Во время своего интервью местному изданию Biznes Alert он подверг критике позицию Германии из-за поддержки Москвы в строительстве газопотока. Он отметил, что внутри парламента Польши есть различные мнения по поводу отношения с Берлином, однако правительство «не приемлет» возведение СП-2.

В Польше считают, что якобы европейские деньги, выделяемые на этот проект, будут «спонсировать российское оружие». Моравецкий также заявил, что СП-2 будто бы отрежет Украину от поставок газа в Европу.

«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — сказал политик.

Напомним, ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей оштрафовало «Газпром» на 57 миллионов долларов за отказ сотрудничать по делу о строительстве трубопровода «Северный поток — 2». После этого в российском холдинге заявили, что планируют обжаловать данный штраф.