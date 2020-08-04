Бузову подозревают в измене Манукяну с женатым мужчиной

Москва, 4 августа. Телеведущую Ольгу Бузову подозревают в измене известному под псевдонимом Дава блогеру Давиду Манукяну после того, как ее заметили в компании с женатым мужчиной.

В Сети уже давно ходят слухи о расставании звездной пары. Поклонники отмечали, что Бузова и Дава перестали публиковать в соцсетях совместные фотографии.

Теперь появилась новая версия расставания артистов. По слухам, Бузова завела роман со своим женатым директором Арамом Ананяном. Телеведущая с Ананяном посетили юбилейную вечеринку певца и музыканта Андрея Григорьева-Апполонова. На банкете пара свои чувства не скрывала и вела себя открыто и дерзко.

Бузову и Манукяна стали подозревать в отношениях, после роли влюбленной пары в клипе на песню Бузовой «Лайкер». Ведущая «Дома-2» заявляла, что мечтает о детях от Давы. Однако скептики утверждали, что отношения артистов были лишь пиар-ходом, и на деле их связывал только контракт. Сами звезды отрицали подобные обвинения.

Ранее Манукян опубликовал ролик на котором целует Бузову. На видео блогер спросил телеведущую, как ему лучше выражать свою любовь к ней. Звезда пожелала, чтобы ее носили на руках, встречали с работы, дарили цветы, приносили еду. А еще она попросила шаурму из Петербурга.

В тот момент пара находилась в Москве, так что Манукян переспросил, надо ли ему ехать в соседний город за шаурмой. Однако он решил, что сможет найти вкусный мясной ролл и в Москве. Блогер попросил подписчиков помочь в выборе такой шаурмы.