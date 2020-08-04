Эксперт рассказал, как польский штраф повлияет на «Северный поток — 2»

Москва, 4 августа. Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав рассказал, как польский штраф повлияет на судьбу российского проекта «Северный поток — 2».

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на российскую компанию Газпром штраф в 213 миллионов злотых (около 50 миллионов евро) за несотрудничество в деле по «Северному потоку — 2».

Штраф был наложен в связи с разбирательством в отношении создания консорциума, финансирующего строительство газопровода без согласия президента UOKiK. Польский регулятор выдвинул обвинения в отношении «Газпрома», а также одной швейцарской и четырех нидерландских компаний.

В корпорации пообещали обжаловать это решение. В «Газпроме» заявили, что данные, которые запрашивала польская сторона, не имели отношения к антимонопольному расследованию по газопроводу. Поэтому российская компания попросила UOKiK в ответ обосновать правомерность запроса этой информации, однако польский регулятор его не предоставил.

По словам Митраховича, фундаментально это «расклады не меняет». Варшава приложила немало усилий, чтобы сорвать строительство газопровода, напомнил специалист. Чтобы помешать реализации проекта, Польша ищет зацепки в молодом праве ЕС, считает Митрахович.

«Именно Польша нашла пункт, что нельзя создать компанию-консорциум, которая строила бы «Северный поток — 2» без согласия с Варшавой, потому что те компании, которые будут строить газопровод, тоже будут работать в Польше», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что отразиться на строительстве «Северного потока — 2» могут связанные с США сюжеты.