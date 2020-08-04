Кинолог назвал смертельно опасные продукты для собак

Москва, 4 августа. Большой список продуктов, которые привычны и безопасны для человека, могут оказаться настоящим ядом для собаки. Специалисты Российской кинологической федерации объяснили, от каких лакомств домашних питомцев стоит держать подальше.

Эксперты обращают внимание, что с собакой не стоит делить завтраки. Употребление животным своеобразных «деликатесов» может обернуться отравлением или началом воспалительных процессов в организме. Лучше всего кормить собаку либо специально подобранным сухим кормом, либо же натуральным рационом с витаминно-минеральными комплексами. При этом стоит отказаться от поощрения животного продуктами с общего стола.

«Без кусочка мяса или сыра вечером собака не будет страдать, даже если в ее глазах видна вся грусть этого мира», — объяснил президент кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалисты также развеяли миф, что лучшим лакомством для четвероного друга является кость. Это вовсе не так. Дело в том, что трубчатые кости при разгрызании имеют свойства раскалываться на маленькие острые осколки, которые могут прорезать стенки желудка и кишечника собаки, а это смертельно опасно, сообщает РИА Новости.

Также не стоит давать животным шоколад и другие кондитерские изделия с ним. Дело в том, что в шоколаде содержится теобромин, который ядовит для собак. Несмотря на это, животные обожают шоколад, поэтому хранить его надо в недоступном для них месте.

Под запрет попадает чай, кофе, лук и чеснок, а также фрукты с косточкой. Например, сливы или вишня. Дело в том, что в косточке содержится ядовитый цианид. Авокадо способен вызвать у собаки диарею и рвоту из-за персина. Опасны также орехи. В список запрещенных лакомств кроме того входят грибы с картошкой и любая молочная продукция в большом количестве.

Для того, чтобы порадовать собаку, подойдет морковь, свежие огурцы, батат, яблоки без сахара, груша без кожуры, бананы, сырые кабачки, галеты, отварное мясо птицы или специальные лакомства из зоомагазинов.